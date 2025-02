Basket donne, Ragusa espugna Vicenza (56-68)

Una Passalacqua Ragusa più fresca fisicamente e con una ottima partita in difesa, regola il conto con Vicenza, in trasferta, nel diciannovesimo turno del campionato di basket di serie A2 femminile, Lbf Techfind. Sempre in vantaggio per tutto il match, le ragazze di Mara Buzzanca, con il passare dei minuti aumentano la consapevolezza dei propri mezzi e mettono a punto i meccanismi di difesa che inibiscono le avversarie. Per Vicenza una serata negativa nelle percentuali al tiro. I primi dieci minuti di gioco sono contrassegnati per metà del tempo da sostanziale equilibrio finché Ragusa non stringe i ranghi e Vicenza non riesce più a segnare se non dal tiro libero. Il finale è per le aquile iblee che puniscono la difesa con Mazza e Consolini. Prima sirena con le iblee che conducono per 13-20. La seconda frazione si apre con Labanca che ruba pallone e coast to coast mette a segno nel canestro avversario. Pelka aumenta il vantaggio aiutata da Consolini e Labanca e Siciliano infila dal salotto di casa una tripla che porta Ragusa sul 19 a 32, a + 13. Nespoli e Tava tengono a galla Vicenza ma si arriva al riposo grande con le aquile sul +12. Al rientro dagli spogliatoi, Vicenza resta a secco per oltre quattro minuti di gioco, tempo in cui Ragusa dilaga fino al +22. Poi Assentato cerca di metterci una pezza e suona la carica per Vicenza. Nonostante il parzialino di 13 a 2 , Ragusa non si scompone e il finale di tempo è tutto nel segno di capitana Consolini che permette alla Passalacqua di chiudere a +17. Sarà ancora Assentato la spina nel fianco di una Ragusa che nell’ultimo quarto molla un po’nell’intensità e forza qualche situazione in attacco ma la partita resta saldamente nelle mani delle giocatrici di Mara Buzzanca. Il finale è di 56-68.