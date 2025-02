Superato il picco dell'influenza, in totale 11 milioni a letto

E'superato il picco dell'influenza che ad oggi ha fatto finire a letto, complessivamente, quasi 11 milioni di italiani.

Se nella quarta settimana dell'anno in corso si erano registrati 17,6 casi per mille assistiti di sindromi simil-influenzali (ILI), il valore più alto della stagione, e nella quinta si è avuto un calo a 16,9 casi, la flessione è proseguita anche nella sesta settimana a 14,8 casi.

Lo evidenzia l'ultimo rapporto RespiVirNet coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) con il sostegno del ministero della Salute, e appena pubblicato.

I due cali consecutivi fanno quindi concludere agli esperti dell'Istituto che il peggio, per questa stazione influenzale, è alle spalle. I casi stimati di sindrome similinfluenzale, rapportati all'intera popolazione italiana, sono circa 872.000, per un totale di circa 10.742.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza. A livello regionale sono state colpite maggiormente Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna, con la Basilicata e Calabria uniche a non attivato la sorveglianza epidemiologica. L'incidenza è in diminuzione in tutte le fasce di età, secondo l'Iss, anche se maggiormente nei bambini sotto i cinque anni in cui è pari a 37,3 casi per mille assistiti (42,8 nella settimana precedente).

Il report poi analizza i vari tipi di virus influenzali, la cui circolazione, nella sesta settimana del 2025, risulta in diminuzione. Rispetto alla settimana precedente si registra un calo nella percentuale dei campioni risultati positivi per influenza (da 38% a 30%), e si conferma che il picco stagionale di campioni positivi per influenza è stato raggiunto nella quarta settimana. Tra i 3.461 campioni ricevuti dai laboratori della rete RespiVirNet, 1.045 sono risultati positivi per influenza, di cui 666 di tipo A e 379 di tipo B. Tra i campioni analizzati nella sesta settimana, 380 (11%) sono risultati positivi per VRS, 49 (1,6%) per SARS-CoV-2 e i rimanenti 441 sono risultati positivi per altri virus respiratori. In particolare 191 (5,5%) sono Rhinovirus, 95 Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, 67 Metapneumovirus, 56 Adenovirus, 19 Bocavirus e 13 virus Parainfluenzali. Ad oggi, sul portale RespiVirNet non è stato segnalato nessun campione positivo per influenza di tipo A "non sottotipizzabile" per i virus influenzali stagionali e/o appartenente ad altro sottotipo (es.A/H5).