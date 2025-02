Avola, "insieme contro il bullismo" la polizia incontra genitori e figli nelle scuole

Nell’ambito degli incontri di legalità che quotidianamente l’Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa e i Commissariati della provincia effettuano nelle Scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al contrasto degli episodi di bullismo e all’utilizzo consapevole del web, il dirigente del Commissariato di Avola Pietro D’Arrigo, nella mattinata odierna, ha incontrato gli studenti della scuola Caia Sacro Cuore affrontando il delicato tema della prevenzione e del contrasto agli episodi di bullismo tra i giovani studenti. La presenza della Polizia di Stato tra i ragazzi delle scuole sarà corroborata da incontri che i poliziotti avolesi faranno con i genitori perché la famiglia è il primo baluardo di legalità in grado di trasmettere solide basi di rispetto delle regola e delle leggi alle giovani generazioni. In tale contesto, nel pomeriggio di oggi il dott. D’Arrigo incontrerà i genitori degli studenti dell’Istituto De Amicis di Avola.