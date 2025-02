Sospesa serata danzante per San Valentino a Palermo

Gli agenti di polizia di Statonella serata di San Valentino hanno sospeso una serata danzantein un locale in centro a Palermo non autorizzata. E' stataaccertata anche la presenza di un buttafuori abusivo, perché nonrisultava iscritto all'albo ed è stata comminata una sanzioneamministrativa di 1.666 euro. Il titolare dell'eserciziocommerciale è stato denunciato per serata danzante abusiva. Nelcorso dei controlli in tre pub alla Vucciria sono state inoltreriscontrate irregolarità sull'emissione degli scontrini fiscalie sono scattate sanzioni per 6.000 euro. Nel corso dei controlli sono state identificate 783 persone,controllati 65 veicoli ed elevate 21 sanzioni al codice dellastrada, 2 sequestri amministrativi, 2 patenti e 2 carte dicircolazione ritirate. Un automobilista è stato inoltre indagatoe la patente ritirata poiché risultato positivo al controllocon l'etilometro. L'ammontare complessivo delle sanzioni èsuperiore a 17.519 euro.