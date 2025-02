Due studenti aggrediti e rapinati a Palermo

A Palermo due studenti sono statiaccerchiati e rapinati in via Maqueda da un gruppo di giovaninordafricani che gli hanno rubato i telefoni cellulari. Iresidenti di via Maqueda, che si sono costituiti in un comitato,hanno più volte chiesto una maggiore presenza da parte delleforze dell'ordine per controllare alcuni gruppi di giovaniimmigrati che trascorrono parte della loro giornata nella zona,soprattutto vicino alla stazione centrale, diventata zona dispaccio e di risse. Le indagini sono condotte dai carabinieri.