Versalis, Landini: un errore abbandonare la chimica di base

"Non siamo d'accordo sulla scelta che Eni sta facendo rispetto a Versalis. Consideriamo un errore strategico abbandonare la chimica di base, proprio per il ruolo dell'industria nel nostro Paese. Stiamo facendo questa battaglia: chiediamo che venga cambiata idea e siamo pronti ad andare fino in fondo in questa direzione". A dirlo è stato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando con i cronisti a margine dell'assemblea dei gruppi dirigenti del sindacato in Sicilia, che si è aperta all'hotel Saracen di Isola delle Femmine (Palermo).