In casa oltre 400 dosi di crack, arrestato a Palermo

Carabinieri del nucleo operativodella compagnia di Palermo Piazza Verdi insieme al nucleocinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 57ennetrovato in possesso in casa di 440 dosi di crack e 4.300 euro,ritenuti provento della vendita della droga. Militari dell'Armahanno denunciato il figlio di 26 anni che ha tentato di bloccareil loro accesso nella casa di Borgo Vecchio dove c'era un viavai di ragazzi, due dei quali erano in possesso di due dosi dicrack. Le dosi di crack erano entro una lattina e in barattoli.I soldi erano nascosti sotto un cuscino di una sedia dellacucina sulla quale, era rimasta seduta la figlia del 57enne. Ilgip di Palermo ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo lamisura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.