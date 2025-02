Danza sportiva, campionati italiani: l'acatese Mattia Brafa medaglia d'oro a Riccione

I Campionati Italiani Assoluti di Danza Sportiva di Riccione esaltano ancora una volta l’acatese Mattia Brafa, che conquista una meritatissima medaglia d’oro, nella disciplina Latin Style Show Over 17. Nella gara più importante della stagione curata dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, l’allievo dei maestri Giuseppe Cassibba e Jessica Malandrino ha sbaragliato tutti gli altri atleti ballerini con una performance che ancora una volta ne ha messo in luce il talento.

Mattia Brafa, 18 anni, che studia all’Istituto d’Istruzione Superiore “Carducci” di Comiso e che nella stessa città frequenta le lezioni alla scuola di ballo Special Stars Dancing, è riuscito sempre a conciliare lo studio con la sua passione, ma soprattutto è rimasto un ragazzo semplice: “I miei maestri hanno sempre creduto in me, li ringrazio per il minuzioso lavoro che hanno svolto e un pensiero lo dedico a chi mi è stato sempre vicino: parenti, professori della mia scuola, compagni e tutti gli altri amici che in varie forme mi hanno dimostrato vicinanza ed affetto”.

Un pensiero speciale il campione ce l’ha per la mamma Patrizia: “Mi ha accompagnato passo passo a coltivare questa passione tenendomi per mano in questo percorso di vita e nei momenti meno belli mi ha aiutato a rialzarmi. Sono reduce da un periodo duro, ma con impegno e costanza e tanto lavoro di squadra sono arrivato e ce l’ho fatta. Insieme si può, dedico questo premio ai giovani, che come me non devono mollare ma credere sempre in se stessi”.