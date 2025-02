Un cane trovato morto e squaiato nel Parco delle Madonie

E' stato trovato morto un piccolo cane di nome Brian scomparso nei giorni scorsi a Blufi, comune del parco delle Madonie, in provincia di Palermo. Lo rende noto l'Aidaa - Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, che ha annunciato la presentazione di una denuncia contro ignoti e l'istituzione di una taglia di 1.500 euro che verrà pagata a chi con le sue informazioni aiuterà "a individuare e fare condannare in via definitiva gli autori di questo crimine". Il cane è stato legato per zampe e muso, picchiato selvaggiamente tanto da scuoiarlo e poi presumibilmente è stato impiccato, si legge in un post apparso sulla pagina social "Dispersi sulle Madonie". Il ritrovamento è avvenuto in contrada Fontana di Nero, in territorio di Blufi.