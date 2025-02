Vertice sull'Ucraina a Parigi, Macron prima chiama Trump

Una riunione urgente, convocata a stretto giro dopo il disastroso esito della Conferenza di Monaco, per provare a restituire voce all'Europa messa alla porta dagli Usa: Emmanuel Macron chiama a raccolta a Parigi le potenze europee per un incontro che sarà "informale" ma cruciale per trasformare quello che finora è un passo a due russo-americano in uno schema condiviso con l'Europa sul percorso per un cessate il fuoco in Ucraina.

Trovando la strategia giusta da adottare per convincere Washington che i partner europei devono contare sulla strada verso la pace.

I principali leader europei stanno arrivando all'Eliseo per il vertice di Parigi sull'Ucraina. Tra i primi ad essere accolti dal presidente francese Emmanuel Macron, il premier polacco Donald Tusk e il primo ministro inglese Keir Starmer.

Macron sente Trump prima del vertice sull'Ucraina a Parigi

Il presidente francese Emmanuel Macron ha sentito al telefono Donald Trump appena prima dell'inizio della riunione dei leader europei sull'Ucraina convocata da Parigi. Lo riferisce l'Eliseo. Il colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti è durato "circa venti minuti", fa sapere l'Eliseo.