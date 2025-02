I Carabinieri hanno arrestato per furto un 43enne che si era introdotto in una "casa vacanze" a San Vito Lo Capo, rinomata località balneare del Trapanese. L'indagato è stato trovato in possesso di arnesi per lo scasso, materiali elettronici e generi alimentari rubati. L'uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.