Il Masaniello di Solarino non scioglie la riserva, Spada candidato a sindaco? Follia

Sono le 22,15 di ieri sera quando il parlamentare all'Ars del Pd, Tiziano Spada con un messaggio Wars app scrive 'Nessuna prognosi ancora'. Quello che potrebbe diventare il Masaniello di Solarino, non ha ancora deciso se affrontare nella prossima primavera inoltrata il sindaco uscente Peppe Germano. Per il deputato impegnato in una lotta interna ai Dem, in qualità di esponente di minoranza, sarebbe un impegno fin troppo gravoso, al di là di quelli che sono i suoi sentimenti dove dice "che bisogna avviare un'operazione di risanamento economico - finanziario a Solarino". Il suo nome circolava già da una decina di giorni ed era anche scontato. Seby Scorpo, uno degli oppositori del primo cittadino uscente, lo aveva dichiarato a Nuovo Sud che ' c'erano troppi gruppi al loro interno, ognuno con pretese di indicare la sindacatura, anche quelli che rappresentano una cinquantina di voti'. Come a volere affermare che la quadra a casa loro non torna. Allora quale miglior candidato se non proporre Tiziano Spada? Se il parlamentare accettasse potrebbe essere un suicidio politico e Spada non è un politico sprovveduto, nonostante la sua giovane età. Poi nasce politicamente come parlamentare legato mani e piedi a Floridia, città dove ha una base elettorale fortissima con il suo amico 'fratello' sindaco Marco Carianni. La sua eventuale candidatura in un paese sotto gli ottomila abitanti, è come levare le castagne dal fuoco a gruppi, che con l'aiuto di fattori esterni,vogliono amministrare Solarino a tutti i costi. Tiziano Spada per la sua abnegazione al lavoro, ha il suo elettorato a Solarino e gli basta. Perchè allora dovrebbe scommettere a scatola chiusa su personaggi che oggi lo lusingano e domani potrebbero non riconoscerlo? Continui a fare la politica con la 'P' maiuscola, senza cadere in tranelli di cui potrebbe pentirsi. In questa vicenda - lo ribadiamo - ha tutto da perdere.