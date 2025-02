Servizio civile, domande prorogate a Canicattini Bagni

Il Sindaco di Canicattini, Paolo Amenta, rende noto che con decreto del Capo del Dipartimento per le Politi- che giovanili e il Servizio civile universale n. 163/2025 del 17 febbraio 2025, è stato prorogato al 27 feb- braio 2025, ore 14.00, il termine di presentazione delle domande di Servizio Civile Universale inizialmente fissato per il 18 febbraio 2025.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente at- traverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it dove è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato volontario SCU sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con credenziali di livello di sicurezza 2.

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qua- lora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Ciascun giovane, a pena di esclusione dalla procedura, può presentare una sola domanda di partecipa- zione al Bando e per un solo progetto tra quelli indicati.

Sono due i progetti di Servizio Civile Universale approvati con il Bando Ordinario 2024 al Comune di Canicattini Bagni per l’impiego di 12 giovani dai 18 ai 28 anni, reperibili sul sito del Comune www.comune.canicattinibagni.sr.it (digita: Servizio Civile) e sul sito di ATOS Onlus che cura i progetti in coprogettazione con il Comune www.atoserviziocivile.it

I progetti sono:

- Cuore di Nonni, per l’impiego di n. 6 (sei) operatori volontari nella sede di Centro Diurno Anziani di

Palazzo Cianci in via XX Settembre 167. L’obiettivo del progetto è quello di contrastare l'isolamento so- ciale degli anziani e migliorare la loro qualità di vita, promuovendo l'inclusione sociale e la valorizzazio- ne delle loro esperienze.

- I Colori della Gioia, per l’impiego di n. 6 (sei) operatori volontari nella sede del Palazzo Municipale, via XX Settembre 42. Il progetto si pone l’obiettivo, attraverso interventi educativi differenziati, di acco- gliere i minori in un ambiente socioeducativo relazionale in cui possano sviluppare ed esprimere le loro personalità, ottimizzando le risorse e capacità individuali, ed a promuovere una crescita equilibrata e ar- monica basata sull'interazione dinamica tra l'uomo e l'ambiente.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile in € 507,30, per lo svolgimento del Servizio Civile Universale della durata di 12 mesi per 25 ore settimanali.