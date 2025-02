Polstrada Siracusa, 40 sanzioni a mezzi pesanti sulla Avola- Cassibile

In considerazione del recente divieto di accesso ai veicoli oltre 7,5 tonnellate disposto sul viadotto “Cassibile” (tra gli svincoli di Avola e Cassibile della autostrada “Siracusa – Modica”), la Polizia Stradale di Siracusa ha implementato i controlli per assicurare il rispetto di quanto previsto.

Già nei giorni scorsi le pattuglie della Polstrada di Siracusa e Noto hanno sanzionato decine di conducenti di mezzi pesanti oltre le 7,5 t che non hanno rispettato l’obbligo di non impegnare il viadotto e, per rafforzare ulteriormente il messaggio, venerdi scorso è stato approntato un servizio specifico con diverse pattuglie di Siracusa e di Lentini che, posizionate su entrambi i lati del viadotto, hanno controllato una cinquantina di mezzi pesanti elevando una quarantina di sanzioni.

I controlli proseguiranno a ritmo serrato per assicurare il rispetto di quanto previsto dall’ordinanza del concessionario autostradale.