Tartarughe detenute illegamente, un deunciato ad Augusta dai Forestali

Continua l'attività di controllo da parte del Nucleo Cites di Catania per verificare la corretta detenzione e commercializzazione di esemplari di fauna o flora tutelati dalla Convenzione di Washington. La Convenzione Cites, che tutela la fauna e la flora minacciate di estinzione, è stata stipulata nel 1973 e si occupa di sottoporre a tutela e controlli specie viventi inseriti in appositi elenchi soggetti ad aggiornamenti continui.

Le specie tutelate possono essere detenute solamente se si è provvisti di apposita certificazione.

Per la carenza di questa documentazione il Distaccamento Fontanarossa del Nucleo Carabinieri Cites di Catania ha proceduto a deferire alla Autorità Giudiziaria di Siracusa un soggetto residente in Augusta sorpreso nella detenzione irregolare di alcuni esemplari di testuggini, specificatamente esemplari appartenenti alla specie di Testudo hermanni.

Il controllo ha preso le mosse da un inserto di proposta di vendita, pubblicato su Subito.it, riguardante esemplari di pappagalli inseriti in Convenzione Cites. Detti esemplari erano dotati di regolare certificazione, invece, nelle pertinenze dell'abitazione del soggetto controllato, sono stati trovati alcuni esemplari di Testudo hermannii, non dotati di regolare certificazione.

La legge 150 del 1992 ne vieta non solo la commercializzazione ma anche la semplice detenzione, pertanto i militari hanno proceduto a denunciare il soggetto e a sottoporre a sequestro una ventina di rettili.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.