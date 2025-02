Truffa ad anziani del finto poliziotto: 31enne denunciato a Palermo

La polizia di Stato ha denunciato M.G.S, 31enne palermitano accusato di truffe aggravate ai danni di donne anziane. Tra l'8 e il 9 gennaio di questo anno ha truffato alcuni anziani con la tecnica del finto poliziotto o carabiniere.La vittima veniva contattata telefonicamente da un interlocutore sconosciuto che, fingendosi in alcuni casi anche appartenente alle forze dell'ordine, la induceva a credere che un proprio familiari fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale. Servivano soldi per evitare il carcere. In casa si presentava una persone che portava via gioielli e denaro consegnati dalla vittima. Il valore della refurtiva, raccolta nelle tre truffe, oggetto d'indagine, è di 9000 euro in contanti, oltre a vari oggetti preziosi il cui valore è, ancora, da quantificare.