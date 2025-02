Box abusivo in via Palermo a Catania, cavallo evita la macellazione

Un uomo di 67anni che a Catania aveva sequestrato una cavalla per destinarla alla macellazione è stato denunciato per maltrattamento di animali dalla polizia, che ha così salvato l'animale, ora affidato alle cure di un'associazione che lo impiegherà per attività ludico ricreative con bambini e ragazzi.

Sono stati gli agenti della squadra a cavallo a scoprire la cavalla tenuta senza acqua e luce in un box abusivo fatiscente adibito a stalla di via Palermo durante un servizio di prevenzione e repressione delle corse di cavalli e della macellazione clandestina.

Attirati da un forte odore di letame, hanno rintracciato il proprietario, che ha aperto loro i locali, dove hanno trovato la cavalla in condizioni igienico sanitarie estremamente precarie.

