Incidente sul lavoro in un'azienda agricola in via Elorina, a Siracusa. Ferito un operaio di 56 anni, che stava manovrando un muletto sollevatore. Sul posto sono giunti i sanitari del 118,. L'uomo è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania con l'elisoccorso e si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, con traumi molto gravi e in prognosi riservata. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.