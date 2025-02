Siracusa, parte la macchina del fango su Fratelli d'Italia sui soldi a gruppo politico

La macchina del fango si muove su Fratelli d'Italia. Più che un'inchiesta giornalistica, quella pubblicata, quest'oggi sul quotidiano 'La Sicilia' sembra un regolamento di conti fra correnti all'interno del Partito di Giorgia Meloni. L'indice è puntato sull'ex sindaco di Avola, Luca Cannata, prima in Forza Italia, poi passato a Fdi, oggi vice presidente della Commissione Bilancio della Camera, che secondo 'pentiti' o ex collaboratori del gruppo politico, ci sarebbero stati dei esponenti istituzionali che avrebbero versato metà delle loro indennità a una 'cassa comune'. Soldi che sarebbero serviti a finanziare l'attività politica del partito facente capo a Luca Cannata. Nel dossieraggio in cui si fanno pure i nomi dell'ex presidente del consiglio comunale, Fabio Iacono, e degli assessori, Antonio Orlando, Luciano Bellomo e Deborah Rossitto, Giuseppe Costanzo, si parla di soldi, modesti, che appaiono più una sorta di contributo che tangenti imposte. Ci sarebbe anche il parlamentare all'Ars, Carlo Auteri, eletto con Fdi, oggi al 'Misto' tra i 'benefettori' del partito. Secca la risposta dell'ex sindacoCannata. "Noi ci autofinanziamo coi soldi delle collette".