Floridia, bloccato a Muragliamele con l'hashish e flacone di metadone

Sabato sera i Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel Comune di Floridia, hanno controllato 44 veicoli, 3 esercizi commerciali e identificato 91persone.

I controlli si sono concentrati in Via Marina di Melilli, via De Amicis, via Duca degli Abruzzi, Corso Vittorio Emanuele e Via Silvio Pellico.

Nelle campagne in località Muragliamele, i Carabinieri hanno tratto in arresto un 27enne, con precedenti di polizia in materia di droga, trovato in possesso di 166 grammi di hashish e di un flacone di 100 millilitri di metadone, oltre a materiale vario per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

Quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa quali assuntori poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale e sono state elevate 5 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.