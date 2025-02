Il Comune di Siracusa invita i cittadini a differenziare

L’Ufficio igiene urbana del Comune di Siracusa sta costantemente monitorando la situazione della raccolta dei rifiuti in città dopo la chiusura delle discarica di Lentini, dove circa 200 comuni siciliani conferiscono la frazione indifferenziata.

Allo stato non sono stati adottati provvedimenti rispetto al normale svolgimento del servizio, ma l’assessore Salvatore Cavarra e il dirigente del settore Ambiente, Emanuele Fortunato, hanno firmato un avviso pubblico con il quale invitano i cittadini a collaborare impegnandosi a differenziare i rifiuti prodotti nella maniera più rigorosa possibile.

Due, in particolare , i comportamenti che si chiede di adottare: ridurre in modo consistente la quantità di indifferenziato, cioè della parte di spazzatura che la Tekra trasferisce a Lentini; rispettare il calendario dei conferimenti così da evitare la nascita di micro e macro discariche abusive che, data la situazione di emergenza, non sarebbe possibile rimuovere con conseguenze di natura igienico-sanitaria.