Imbrattato a Ispica il Monumento alla Resistenza

Imbrattato con vernice rossa il monumento alla Resistenza in piazza Unità d'Italia, a Ispica, in provincia di Ragusa. Lo rende noto Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, che condanna "l'atto vandalico" e denuncia il "gravissimo atto di oltraggio alla Resistenza, a Ispica, in Piazza Unità d'Italia. Quando diciamo che oggi esiste un reale problema di tenuta democratica del Paese non siamo paranoici, purtroppo c'è chi tenta di riproporre messaggi fascisti, c 'è un rigurgito neonazista preoccupante e dilagante nel mondo. Una cosa del genere, alcuni anni fa, sarebbe stata impensabile e, purtroppo, episodi simili sono sempre più frequenti. Per questo a chi cerca di minimizzare, sostenendo che non è necessario rilanciare con convinzione i temi dell'antifascismo bisogna rispondere con forza che è indispensabile e imprescindibile una forte azione di condanna, non solo a Ispica, in Sicilia o nel resto d'Italia: è necessaria ovunque!".