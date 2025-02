Spiava e filmava madre e figlia nei bagni di Linate: arrestato a Milano

Una bambina di 5 anni ha consentito alla polizia di arrestare un 30enne che stava filmando lei e la mamma in un bagno dell'aeroporto milanese di Linate. L'accusa nei suoi confronti è di detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori. All'arrivo degli agenti della Polaria, l'uomo ha cercato di sviare gli agenti mostrando un telefonino 'pulito' mentre nello zaino aveva un secondo cellulare pieno di immagini rubate in bagni e spogliatoi. In una successiva perquisizione a casa sua, nel Comasco, sono stati trovati circa 5mila file a sfondo pedopornografico e filmati autoprodotti con minori in bagni e spogliatoi.