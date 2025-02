Ucraina - Russia, Rubio: "Ue al tavolo dei negoziati, tutti facciano concessioni pace"

A Riad le trattative tra la delegazione americana e quella russa. I colloqui si svolgono in uno dei palazzi della famiglia reale saudita, Diriyah, nel complesso di Albasatin, Lo riferisce l'agenzia russa Ria Novosti.

Si sono conclusi dopo quattro ore e mezza i colloqui sull'Ucraina tenuti a Riad da delegati statunitensi e russi. Lo riporta l'agenzia Tass. Il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov, ha affermato che gli incontri "sono andati bene", e ha aggiunto: Russia e Usa cominceranno "a tempo debito" negoziati sull'Ucraina.

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha affermato a Riad che tutte le parti devono fare concessioni per far finire la guerra in Ucraina e risolvere il conflitto in maniera accettabile per tutti.

"Sarà il presidente Putin a decidere quando i colloqui con gli Usa sull'Ucraina cominceranno", ha riferito il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov, al termine dei colloqui a Riad.

Affinché si arrivi alla fine del conflitto russo-ucraino, tutte le parti coinvolte devono essere d'accordo e ad un "certo punto" sarà coinvolta anche la Ue. Lo dice il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. "Per porre fine a qualsiasi conflitto, devono essere fatte delle concessioni da tutte le parti", ha detto Rubio accennando a un ruolo per la UE. "L'Unione Europea dovrà essere al tavolo a un certo punto, perché anche loro hanno sanzioni che sono state imposte", ha detto Rubio.

Il rappresentante speciale del presidente degli Stati Uniti per l'Ucraina e la Russia, Keith Kellogg, andrà a Kiev questa sera. Lo riporta Rbc Ukraina riprendendo media internazionali. Nelle scorse settimane fonti ucraine e lo stesso presidente Voldymyr Zelensky avevano indicato il 20 febbraio come data della visita dell'inviato Usa in Ucraina.

L'Europa si spacca sull'invio di truppe di pace, col vertice convocato ieri a Parigi da Macron conclusosi senza una linea comune. Dubbi della Meloni sulla strategia Ue. Zelensky oggi in Turchia e domani in Arabia Saudita. Intanto nuovo attacco a Mattarella da parte di Mosca, che minaccia "conseguenze" per il paragone col Terzo Reich. Il capo dello Stato è oggi in visita in Montenegro.