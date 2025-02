L'Asp di Ragusa lancia il progetto 'passiata': partner aziende agricole

Stanno imparando a coltivare, a mettere a dimora semi e piantine, ma anche a impastare la farina per realizzare focacce, pastieri, dolci. Ma soprattutto stanno imparando a conoscere le proprie capacità, i propri limiti, le nuove competenze. I ragazzi che partecipano al progetto “Passiata” si stanno immergendo in un percorso che unisce tradizione, innovazione e inclusione sociale, offrendo loro opportunità di crescita personale e professionale. I protagonisti di questa iniziativa, lanciata dall'Asp Ragusa come capofila, sono dodici giovani con disabilità intellettiva, di età compresa tra i 16 e i 40 anni, che stanno già da tempo muovendo i primi passi in una serie di attività pratiche presso aziende partner e cooperative del territorio. Tra queste, la Cooperativa Terra Iblea, situata nella Tenuta Cillone, dove si stanno avvicinando al mondo dell’agricoltura e dell’apicoltura, e l’Azienda Agricola Cannella, dove approfondiscono i principi della Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale Unesco. Presso l’Azienda Agricola Allibrio/Dimore del Valentino, invece, i ragazzi partecipano a laboratori di trasformazione agroalimentare, degustazioni e attività particolari come la coltivazione di piante grasse. Passiata è l’acronimo di “Percorsi di Agricoltura sociale, sostenibili, inclusivi, animal friendly, abbinati alle trasformazioni agroalimentari”. Promosso dall’ASP di Ragusa, con il supporto del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento Veterinario, e finanziato nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2020, il progetto sta creando un modello di welfare rurale inclusivo. L’iniziativa coinvolge una rete di enti, cooperative sociali e aziende agricole che collaborano per offrire ai giovani partecipanti un’esperienza completa e diversificata.