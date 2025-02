Abbandono dei rifiuti a Floridia, il sindaco Carianni:"Tolleranza zero"

“Nessuna tolleranza nei confronti di chi continua ad abbandonare i rifiuti. Ringrazio il comando di Polizia Municipale per l’attività svolta nel rispetto dell’ambiente e dei cittadini”. Marco Carianni, sindaco di Floridia, commenta così i risultati ottenuti nell’ambito del controllo del territorio comunale, e quello limitrofo, finalizzato a contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti ed il corretto conferimento degli stessi. Nel mese di gennaio 2025, a seguito dei controlli effettuati sul territorio dagli agenti della Polizia Municipale, sono stati denunciati penalmente 5 soggetti per abbandono dei rifiuti. I trasgressori sanzionati, individuati grazie ai dispositivi di videosorveglianza istallati dall’Amministrazione Carianni, sono stati obbligati anche alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. “La lotta all’abbandono dei rifiuti-continua il primo cittadino- deve riguardare tutti i cittadini. I risultati positivi sono frutto del lavoro della comandante della Polizia Municipale e di tutti gli agenti. Il decoro e la pulizia della città di Floridia dipendono da tutti noi, per questo serve rispettare le regole e sensibilizzare gli altri a farlo. Non siamo più disposti a tollerare determinati comportamenti che risultino nocivi non solo per i residenti delle zone interessate dall’abbandono. Solo se lavoreremo in modo unitario- conclude Carianni- potremo veramente crescere come comunità”.