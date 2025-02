Un 21enne è morto a Brindisi in seguito ad un incidente stradale che si è verificato nel rione Commenda.

Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in via d'accertamento da parte della polizia locale, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un'auto in sosta.

E' stato trasportato d'urgenza all'ospedale 'Perrino' di Brindisi ma è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.