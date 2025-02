Ragusa, al via il progetto dell'Asp "Passiata": inclusione sociale con l'agricoltura e le tradizioni locali

Stanno imparando a coltivare, a mettere a dimora semi e piantine, ma anche a impastare la farina per realizzare focacce, pastieri, dolci. Ma soprattutto stanno imparando a conoscere le proprie capacità, i propri limiti, le nuove competenze. Sono i ragazzi che partecipano al progetto “Passiata”. I protagonisti dell'iniziativa, lanciata dall'Asp Ragusa come capofila, sono dodici giovani con disabilità intellettiva, di età compresa tra i 16 e i 40 anni, che stanno già da tempo muovendo i primi passi in una serie di attività pratiche presso aziende partner e cooperative del territorio. Il progetto, coordinato dalla dottoressa Lucia Ingarao, ha già ottenuto i primi importanti risultati frutto di visite e attività che proseguiranno ancora nei prossimi mesi. Le attività spaziano dall’apicoltura alle attività con gli animali, dalla coltivazione alla trasformazione agroalimentare, fino all’educazione ambientale e alimentare.

"Passiata" è l’acronimo di “Percorsi di Agricoltura sociale, sostenibili, inclusivi, animal friendly, abbinati alle trasformazioni agroalimentari”.