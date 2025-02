"Prevenire la violenza di genere": seminario a Ragusa sulle radici culturali e le strategie di prevenzione

Il Comune di Ragusa, Avis Provinciale, Etnos Cuav, Paideia Italia, la Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” di Modica e l’Università degli Studi di Messina hanno organizzato per venerdì 21, dalle 9:00 alle 13:00, presso l’Auditorium Avis di Ragusa un seminario di studi dal titolo “Prevenire la Violenza di Genere”. L’evento si propone come un momento di formazione e riflessione sulle politiche e le pratiche di prevenzione della violenza di genere, la quale rappresenta una delle manifestazioni più gravi di disuguaglianza e discriminazione, che affonda le sue radici in stereotipi di genere e in modelli culturali sessisti.

Per contrastarla efficacemente, è fondamentale intervenire sulle sue cause profonde, attraverso strategie politiche e culturali orientate all’educazione, alla sensibilizzazione e al riconoscimento delle pari opportunità, sia nella vita privata che pubblica”

Il seminario offre una preziosa occasione di aggiornamento per chi lavora in vari ambiti e contribuisce alla creazione di una rete di responsabilità condivisa nella lotta contro la violenza di genere. L’incontro avrà un impatto significativo anche per le nuove generazioni, in quanto la formazione e l’educazione sono essenziali per un cambiamento profondo e duraturo.

L’incontro è rivolto a operatori sociali, assistenti sociali, psicologi, sociologi, educatori, operatori legali e a tutte le figure politiche e amministrative impegnate nelle politiche sociali. Nel corso della mattinata, dopo i saluti istituzionali di Paolo Roccuzzo, Presidente dell’Avis, Giuseppe Cassì, Sindaco di Ragusa, Marco Giambra, Questore di Ragusa, Domenica Farinella, Coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università di Messina, Gianpiero Saladino, Direttore della Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” e Giuseppe Ciulla, Presidente del Croas Sicilia, interverranno esperti e professionisti che porteranno il loro contributo scientifico al seminario, tra cui Daniela Mercante, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale - sezione Ragusa, Elvira Adamo, Assessora ai servizi sociali del Comune di Ragusa, Nello Dell’Agli, Psicoterapeuta familiare, Tonino Solarino, Psicoterapeuta Cuav, e Rosaria Ruggieri, Direttrice dell’Uepe di Ragusa.

Inoltre, saranno previsti interventi di Noemi Solarino, Psicologa, e Lisa Iudice, Presidente dell’Associazione "La Casa delle Donne" di Ragusa. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Catia Pasta, Assessora alla pubblica istruzione. L'evento è stato accreditato dal Croas Sicilia riconoscendo 3 crediti formativi e 1 credito deontologico ai partecipanti assistenti sociali.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la Segreteria Didattica della Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” (www.unimodica.it) al seguente indirizzo email: segreteria@unimodica.it