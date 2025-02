Calcio, si dimette l'allenatore del Vittoria: lascia Renato Mancini

Cambio nella panchina del Vittoria Calcio. Renato Mancini (nella foto) non è più l’allenatore dei biancorossi. L'ufficializzazione è stata data da una nota della società che parla di dimissioni del tecnico. La decisione di farsi da parte arriva dopo il deludente pari sul campo del Rosmarino di domenica scorsa, quando il Vittoria, in vantaggio di due reti, si è fatto raggiungere dai padroni di casa. “Ringraziamo mister Mancini - afferma kla società - per la dedizione, l’impegno e la serietà dimostrati nel suo percorso con noi e gli auguriamo le migliori fortune sia dal punto di vista professionale che umano”.

Mancini aveva preso il posto di mister Rufini che ha guidato il Vittoria nelle prime giornate del campionato di Eccellenza.