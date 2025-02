Nuove povertà a Vittoria, Scuderi (FdI): serve comitato di crisi

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi (nella foto), ha presentato una mozione finalizzata all’istituzione, a Vittoria, di un comitato di crisi per il contrasto alle nuove povertà. “Ho voluto dare un seguito – spiega – all’intervento che avevo già effettuato nelle scorse settimane e rispetto a cui era stato messo in evidenza il crescente aumento delle situazioni di disagio economico e sociale, con un numero sempre maggiore di nuclei familiari che non riescono ad arrivare alla fine del mese e che si trovano a dover affrontare condizioni di indebitamento preoccupanti. Un intervento che, però, non poteva rimanere lettera morta e che, invece, doveva trovare, come sta trovando, occasione di confronto in seno all’aula. Dunque, l’idea che ho lanciato adesso potrà trovare i piedi per camminare”.

Nella mozione trasmessa al presidente del consiglio comunale oltre che al sindaco e all’assessore al ramo, Scuderi parla “dei problemi economici locali influenzati da molteplici fattori, tra cui le ripercussioni post-pandemia e la mancanza di una visione chiara per il futuro della città. Il fenomeno delle nuove povertà – aggiunge – si è aggravato nel tempo, con la presenza di persone che pernottano in luoghi di fortuna e che vivono in condizioni di estrema difficoltà; persone ultracinquantenni hanno perso il lavoro e a causa dell’età non riescono a trovare lavoro”.