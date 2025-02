Modica, al Caffè letterario Quasimodo si presenta il libro “Trasparenze invincibili nel dualismo dell’essenza” di Maria Galluzzo

Si terrà a Modica, sabato 22 alle ore 17.30, il IX appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo, dedicato alla presentazione del libro del poetessa di origine calabrese Maria Galluzzo, dal titolo “Trasparenze invincibili nel dualismo dell’essenza”.

Modererà l’incontro Carmelo Di Stefano, poeta del Caffè Quasimodo; introdurrà il poeta Giuseppe Macauda, mentre il presidente del circolo, Domenico Pisana, terrà una conversazione con l’autrice.

Miriam Pisana, attrice e performer, leggerà poesie tratte dal volume; intermezzi musicali saranno eseguiti dal M° Lino Gatto, direttore artistico del Caffè Quasimodo.

Le poesie di Maria Galluzzo, “con il loro scandaglio psicologico ed emotivo, con la loro organicità costruttiva – scrive Federico Guastella nella preazione - ci presentano una traccia ideale , un viaggio dell’anima che sembra voler dire: ‘ Rispetto a ciò che realmente sono, in che punto mi trovo? Ed è questo interrogarsi di Maria Galluzzo ad accrescere la consapevolezza della sua interiorità…Difatti, la poetessa, scrivendo ‘ nel silenzio muto’, non ignora le afflizioni del cuore, ma non si ferma sulla soglia del dolore. Il suo sguardo tende a porre fine al male con l’incanto: una pietas che è sublimazione della sofferenza nella bellezza e che si fa ‘amore universale’”.