Veleni su Fdi ad Avola tra epurazioni, smentite e soldi per la sede del partito

"Non simo stati buttati fuori da Fratelli d'Italia, è stata una nostra scelta spontanea". Ad affermalo sono gli ex assessori comunali di Avola, Luciano Bellomo e Antonio Orlando e Fabio Iacono già presidente del consiglio comunale. con Luca Cannata sindaco. La dichiarazione dei 3 ex meloniani arriva a 24 ore dalla pubblicazione di un'inchiesta pubblicata da un giornale, sui soldi che venivano elargiti per pagare l'affitto dei locali della sede di Fratelli d'Italia.

"L'abbandono del gruppo - spiegano i tre dissidenti - è stato un atto volontario legato alla non condivisone di una politica personale, legata esclusivamente alla crescita della persona dell'allora sindaco Cannata.

Nessun "massacro politico" anche in considerazione del lasso di tempo intercorso dall'abbandono del gruppo (più di due anni).

Pertanto diffidiamo Luca Cannata a non utilizzare, nel vacuo tentativo di giustificarsi, un linguaggio offensivo che va oltre la contesa politica.

In ogni caso abbiamo dato mandato ai nostri legali di valutare l'opportunità di depositare esposto denuncia nei confronti di chi metterà in campo al macchina del fango nei confronti dei sottoscritti".

Nei riguardi dell'inchiesta, precisiamo, cosa che tra l'altro emerge dalla lettura degli articoli pubblicati, che trattasi di un'inchiesta giornalistica di cui si sconosce l'origine.

Non solo noi ma anche altri ex componenti del gruppo sono stati contattati telefonicamente, dietro consegna dei nostri recapiti telefonici, non si sa da parte di chi. Da parte nostra, separatamente, è stata riferita ai giornalisti solamente la verità asettica dei fatti.

(Nella foto da sinistra, Bellomo, Cannata e Iacono)