Assalto armato a due Centri Euronics di Catania: arrestato un bandito

Un trentenne, C.D.R., è stato arrestatodalla polizia di Catania per una tentata rapina e un'altra portata a termine, entrambe aggravate. Nei suoi confronti la squadra mobile della Questura ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura distrettuale. Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti d iun'indagine avviata dopo una tentata rapina commessa, la sera del 18 luglio 2024, in un centro Euronics da due persone travisate con caschi da motociclista e armati, uno di una pistola e l'altro con coltello e spranga in ferro. L'assalto sarebbe andato a vuoto perché non c'erano nel negozio cellulari IPhone, che erano l'obiettivo dei banditi.

Una rapina, con analoghe modalità, con il furto di telefoni cellulari di varie marche è stata commessa la mattina di due giorni dopo in un altro negozio della stessa catena commerciale. Ad agire sempre due banditi armati di pistola. Le indagini della sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile della Questura, coordinate dalla Procura, basate sulla visione di immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza hanno permesso di attribuire all'indagato i due episodi contestati. La polizia ha anche trovato il motociclo utilizzato per compiere i due assalti e, nell'abitazione del30enne, anche indumenti compatibili con quelli indossati da uno degli autori dei reati.