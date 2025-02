Bagarre in Consiglio a Siracusa, opposizione abbandona l'aula

I gruppi Partito Democratico, Insieme, Forza Italia e il consigliere Burti del gruppo misto abbandonano l’aula in segno di protesta verso una maggioranza arrogante e determinata a svuotare il ruolo del consiglio comunale di Siracusa.

Non sono trascorsi neanche quindici giorni da quando un "virus" si aggirava in consiglio comunale, provocando le reazioni e l'indignazione della città. Giorni in cui, dopo le scuse dovute, a gran voce tutti chiedevano alla Politica di essere all’altezza del ruolo e di tenere una postura adeguata al Consiglio comunale e degna della città.

Non sono trascorsi quindici giorni e l’aula Vittorini diventa di nuovo teatro di uno spettacolo indecoroso che ha obbligato i gruppi di opposizione PD, Forza Italia, Insieme e il consigliere del gruppo misto Cosimo Burti all’ennesimo necessario atto di protesta: abbandonare l’aula. Tutto accade durante il punto all’ordine del giorno sul cimitero, dopo l’intervento del consigliere Burti volto a riassumere il lavoro in merito della III commissione durante la sua presidenza, con particolare riferimento alla relativa proposta portata avanti da una consigliera ormai dimessa dal consiglio comunale.

Ed ecco che l’Assessore Salvo Cavarra esordisce fuori dal microfono esclamando: meno male che si è dimessa. Affermazione che ribadirà in un successivo intervento teso ad accampare giustificazioni per una posizione grave e offensiva.

A nulla sono valse le dichiarazioni del consigliere Marino prontamente intervenuto per chiedere le scuse dell’Assessore nei confronti della consigliera dimissionaria. Sono cadute nel vuoto le rimostranze delle opposizioni in aula che, ancora una volta, chiedevano un atteggiamento consono al luogo e il rispetto dei ruoli istituzionali. Voci inascoltate di fronte alle orecchie sorde di chi crede di confrontarsi con sudditi e non con consiglieri e cittadini.

Il Presidente del consiglio comunale avrebbe potuto e dovuto reagire in tanti modi diversi: interrompere i lavori, scusarsi prontamente e intervenire a salvaguardia degli assenti e delle opposizioni. Decide invece di intimare al consigliere Burti che, se avesse perseverato con la sua protesta, sarebbe stato allontanato dall’aula, dimostrando ancora una volta di essere un presidente di parte e di non riuscire a tutelare altro che la sua maggioranza.

Le opposizioni solo a quel punto hanno deciso di abbandonare i lavori di aula e di non proseguire con il resto della seduta. Ancora una volta chi cerca di restituire al consiglio comunale dignità, chi interpreta il suo ruolo con serietà e rispetto, chi crede in una politica diversa viene offeso, vilipeso e bistrattato. L’opposizione oggi abbandona l’aula perché non è disposta ad accettare l’atteggiamento di chi ritiene la politica uno strumento personale, il consiglio comunale un campo di battaglia, la democrazia una inutile perdita di tempo.

Alla luce di tutto questo i gruppi PD, FI, Insieme e il consigliere Burti chiedono che Presidente e Assessore si scusino immediatamente e dimostrino, sebbene fuori tempo massimo, di saper riconoscere gli errori madornali che hanno commesso ieri sera. Errori compiuti dai due esponenti del Movimento per l’Autonomia ai danni di una loro esponente, ormai dimessa e non più coinvolta nell’assise comunale, che ieri sera è stata oggetto inconsapevole di una offesa che non merita.

In gioco non c'è solamente il rispetto dovuto ai gruppi di opposizione, ma soprattutto la credibilità del consiglio comunale agli occhi della città, che guarda ai lavori d’aula con speranza e invece trova quanto di peggio a cui si possa assistere. Nella speranza che non sia troppo tardi, prima che le cittadine e cittadini cambino definitivamente canale, perdendo speranza e aspettative, fate la cose più semplice: ammettete di aver sbagliato e chiedete scusa. Non solo agli scriventi e all’ex consigliera ma a tutta la città.