Indagini a Siracusa su finanziamenti a deputato Fdi, lui:"E' solo fango"

La procura di Siracusa indaga sulla vicenda delle trattenute sugli stipendi degli ex assessori di Avola ai tempi dell'amministrazione di Luca Cannata, sindaco dal 2012 al 2022, ora deputato nazionale di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera. Sono stati gli stessi esponenti politici, i due ex componenti della Giunta, Luciano Bellomo e Antonio Orlando, e l'ex presidente del Consiglio comunale, Fabio Iacono, un tempo fedelissimi di Cannata e ora transitati in Forza Italia, ad alzare il velo sulla vicenda. Il fascicolo, al momento, e' senza indagati, i magistrati stanno prendendo altre informazioni sulla vicenda. Secondo la ricostruzione di uno degli esponenti politici, il contributo chiesto da Cannata tra il 2017 ed il 2022 sarebbe stato intorno ai 500 euro. Secondo il deputato nazionale di FdI, non c'e' alcun tipo di finanziamento illecito ma si tratta di collette. "E' chiaro le collette e le raccolte fondi volontarie - dice Cannata - sono lecite come forme di autofinanziamento nei gruppi politici, associazioni e movimenti civici, purche' rispettino alcune regole di trasparenza e correttezza. Cosa che ha seguito il nostro gruppo. Infatti i contributi volontari vengono raccolti su base libera, senza alcun obbligo, e pertanto non vi e' alcuna irregolarita'. E' una prassi comune in molte realta' politiche e associative. Peraltro, ho letto di cifre che sono state indicate ma non corrispondono in modo assoluto". Sui social aggiunge: "Non ci faremo intimorire dalla macchina del fango. Continueremo a portare avanti il nostro lavoro con la stessa determinazione di sempre".