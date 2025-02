Ispica, truffa delle auto vendute e non pagate: sequestro di 700 mila euro

Beni per quasi 700mila euro sono stati sequestrati dai carabinieri e dai finanzieri della sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Ragusa a un concessionario di auto usate di Ispica. I sigilli, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip di Ragusa, sono scattati anche per 15 vetture nella disponibilità di altri indagati. Le indagini, infatti, hanno fatto emergere un'articolata truffa messa in atto dal concessionario, che avrebbe sottoscritto contratti di finanziamento con la società F.C.A Bank (oggi C.A. Bank) relativi all'acquisto di auto utilizzando documenti reddituali falsi o alterati e inducendo in errore la società creditrice circa la solidità economico-finanziaria dei richiedenti il finanziamento. In tal modo la concessionaria avrebbe conseguito un duplice profitto: la vendita delle auto e il raggiungimento di obiettivi e premi di vendita corrisposti dalla società F.C.A. Dall'altro lato, l'acquirente poteva acquistare l'auto che in assenza del raggiro non avrebbe ottenuto. In numerosi casi, inoltre, è emerso che a brevissima distanza dall'acquisto il compratore provvedeva all'alienazione del bene a terze persone, non coinvolte, in tal modo procurandosi l'ulteriore profitto derivante dalla vendita della vettura, in relazione alla quale non corrispondeva le rate del finanziamento sottoscritto. I casi accertati nell'ambito dell'indagine sono stati 43. Numerose altre persone sono indagate per truffa in concorso. Le 15 vetture sono state sequestrate a Pozzallo e Ispica nel Ragusano, Portopalo di Capo Passero, Pachino, Noto, Rosolini e Priolo Gargallo, nel Siracusano.

(foto archivio)