Modica, è morto "Marcello dei gelati": la città fece una colletta per comprargli un furgone nuovo

Ha lottato contro la malattia con il suo sorriso pieno di generosità e di dolcezza. Ma si è dovuto arrendere al crudele destino. E' morto Marcello Crucetta, per tutti "Marcello dei gelati". Il suo furgoncino, durante l'estate, era il punto di riferimento di grandi e piccini, una tappa obbligata nelle calde giornate che incendiavano l'aria. Marcello era lì, all'inizio del lungomare, sempre gentile. E quel furgoncino, per lui e per i suoi clienti, era speciale perchè rappresentava la solidarietà di una intera città. Era stato, infatti, acquistato grazie ad una colletta promossa, a Modica, da alcuni clienti, dopo un incidente stradale dal quale Marcello era uscito miracolosamente illeso, nell'agosto del 2019. Ma il suo furgoncino era andato completamente distrutto. Lo scoramento e la preoccupazione per la perdita del lavoro vengono fugate dalla generosità tipica della gente del Sud: a distanza di una settimana dall'incidente, un altro miracolo. Marcello dei gelati si riprende la sua postazione a Marina di Modica con un furgoncino nuovo di zecca. I miracoli, purtroppo, finiscono qui. E Marcello dei gelati è costretto ad arrendersi. La sua storia, però, resterà viva. Per essere raccontata e amata. La morte di Marcello Crucetta ha commosso una intera città. Il sindaco, Maria Monisteri, in un post, ha espresso "dolore per una notizia che lascia amarezza e tristezza. Con Marcello Crucetta scompare una figura che ha nobilitato la nostra città. ‘Marcello dei gelati’ era ormai un punto fermo, un’istituzione di Marina di Modica. Ha lottato con ogni sua energia contro la malattia che da anni lo martoriava. Un abbraccio ai suoi cari e ai tantissimi che come me, gli vogliono bene. Buon viaggio Marcello. Che il cammino ti sia lieve”.