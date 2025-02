Acate, amarcord: quando la politica si "imparava" nelle sezioni dei partiti

Le sezioni dei partiti? Roba d’altri tempi. Se in alcuni comuni della provincia di Ragusa aprono ancora i battenti, ad Acate sono scomparse, travolte dal nuovo modo di fare politica, ormai veicolata esclusivamente sui social, dove i vecchi comunicati cartacei diffusi sono un ricordo.

Quei circoli in cui si decidevano le giunte comunali, a volte nascevano le fronde, e si suggerivano i nomi dei parlamentari da votare, negli anni Settanta erano tutti ubicati in corso Indipendenza, a poche decine di metri l’uno dall’altro. Nelle sedi del Partito Comunista, della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista e Movimento Sociale si è scritta la storia di Acate. Poi i comitati elettorali di questo o quel candidato sindaco, da quando esiste l’elezione diretta sono stati solo “meteore”.

In verità esiste ancora un luogo di riunione del Partito Democratico, che nell’insegna richiama ancora la denominazione di Democratici di Sinistra, ma la sezione intitolata al segretario Mario Pepi scomparso prematuramente, a quanto pare di proprietà di una fondazione, è aperta solo saltuariamente.

Il partito di maggioranza relativa, la Democrazia Cristiana, al tempo dei fasti della balena bianca, aveva una sezione organizzatissima dalla quale, a profusione, uscirono quasi tutti i sindaci che hanno governato la cittadina dal dopoguerra a oggi.

Aspiranti onorevoli e deputati e senatori in carica erano soliti visitare la sezione dello Scudo Crociato prima del voto o per ringraziare gli elettori.

Nel 1979 il 3 giugno si votò per le politiche e una settimana dopo per le Europee: accolto da una folla di iscritti, simpatizzanti e sportivi, ad Acate arrivò Concetto Lo Bello, appena riconfermato alla Camera dei Deputati. L’ex arbitro di Siracusa, che si era ritirato cinque anni prima dall’attività, ricevette un’ovazione rilasciando centinaia di autografi. E non mancò il tifoso che, dopo una lunga attesa, gli chiese spiegazioni su un presunto torto ai danni della squadra del cuore.