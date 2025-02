Peppe Germano, già sindaco di Solarino, è diventato per la seconda volta papà. Questa mattina alle 11,06, nel reparto di Ginecologia dell'Umberto I è nato il piccolo Leonardo. La mamma, Mariaelisa Mancarella, sta bene., così come in neonato. Ad accogliere il lieto evento in ospedale pure i nonni materni e paterni. A Peppe Germano, alla dottoressa Mancarella ed al piccolo Edoardo, le più vive felicitazioni di Nuoto Sud.