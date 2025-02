Aperto sportello micro credito al Centro per l'impiego di Catania

Uno sportello dedicato al microcredito è stato inaugurato, a Catania, nei locali del Centro per l'impiego di via Coviello. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra Cpi ed Ente nazionale microcredito attraverso la stipula di protocollo finalizzato alla promozione delle iniziative in materia di microcredito e autoimpiego. "Lo sportello rappresenta un ulteriore tassello - afferma l'assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano - nella strategia che mira a rendere sempre più ampia e qualificata l'offerta dei servizi pubblici erogati. Questo tipo di finanziamento agevolato rappresenta un'importante opportunità per chi desidera avviare una nuova attività o potenziare un'impresa esistente. Tali misure non solo supportano gli aspiranti imprenditori, ma possono anche stimolare l'occupazione e contribuire alla crescita economica locale, configurandosi come strumenti strategici per promuovere l'innovazione e la competitività nel mercato". Lo sportello sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, e il mercoledì anche dalle 15 alle 17, previa richiesta di appuntamento da inviare all'indirizzo autoimpiego.ct@gol-sicilia.it. (Man/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 19-FEB-25 16:55 NNNN