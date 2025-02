Ragusa, una sola offerta al Ministero per il nuovo Tribunale: Palazzo Tumino "su misura"

"L'abito era cucito proprio su misura". E' l'amara considerazione che fa l'avvocato Enzo Galazzo, componente del direttivo nazionale per la Giustizia di prossimità, a proposito della conclusione del caso riguardante la ricerca di locali, a Ragusa, dove trasferire il nuovo Tribunale. Il Ministero ha pubblicato un bando dove erano elencate le caratteristiche che avrebbe dovuto avere l'immobile: almeno 18.000 metri quadrati, possibilmente in centro, disponibile subito per adattarlo a Uffici giudiziari; non avrebbe influito per la validità del bando la presentazione di una sola offerta. E così è stato perchè, come fa sapere il Ministero della Giustizia, è pervenuta, nei termini, una sola offerta:

"porzione di 18.619 metri quadrati del compendio immobiliare sito in Ragusa tra la Via Mons. A. Rizzo, la Piazza Gramsci e il Viale del Fante ossia “Palazzo Tumino”. Firmato, il Direttore Generale”,

"L’avvocato Carmelo Scarso e il sottoscritto avevamo visto bene già sette anni fa. Del finanziamento si farà carico il competente Ministero, ossia gli italiani. Per i dodici milioni di euro spesi invece per la costruzione del Palazzo di Giustizia di Modica bisognerà ora solo trovare qualcuno che lo acquisti per quattro soldi. Perchè si sappia"!, conclude l'avvocato Galazzo la sua breve ma illuminante riflessione.

La vicenda è ormai nota. A Ragusa c'è un immenso immobile, in pieno centro, che si cerca di vendere dagli Anni Novanta. Vari tentativi sono andati a vuoto, compreso uno, nel 1994 , dell'ex Provincia Regionale guidata da Giovanni Mauro, che avrebbe voluto acquistarne una parte per quattro miliardi di lire. Non se ne fece nulla.

Attorno a Palazzo Tumino hanno sempre ballato somme di denaro con diversi zeri e, nel corso degli anni, è passato di mano da una società all’altra, fino a quella che sembra essere l’ultima, la romana “Pilota srl” con sede anche a Ragusa in corso Vittorio Veneto. Collocato vicino alla stazione ferroviaria, insiste principalmente sulle direttrici di viale Tenente Lena e viale del Fante con una conformazione sinuosa e maestosa. Malgrado la centralià, però, Palazzo Tumino non ha mai trovato un compratore. Almeno fino ad oggi, quando è arrivata l’offerta del Ministero con il quale la società proprietaria dell’immobile tratterà il prezzo di vendita. Un affare che, viste le caratteristiche del bando e l’arrivo di una sola offerta, potrebbe essere concluso in tempi rapidi.

A meno che qualcuno non abbia voglia di saperne di più.