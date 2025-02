Perseguitata per sette anni, le brucia pure l'auto: 40enne arrestato a Priolo

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare custodiale con la quale il G.I.P. del Tribunale di Siracusa, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un quarantenne indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e danneggiamento seguito da incendio, ai danni dell’ex compagna.

La tempestiva attività d’indagine è stata condotta dagli investigatori del Commissariato di Priolo Gargallo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

L’indagato avrebbe iniziato a maltrattare la donna poco dopo l’inizio della relazione, nel 2018, ponendo in essere una serie di condotte lesive dell’integrità psicofisica e della libertà della vittima.

Dopo sette anni di aggressioni fisiche, minacce di morte, insulti e scenate di gelosia nei confronti della donna, quest’ultima manifestava la volontà di interrompere la relazione sentimentale, lasciando l’abitazione in cui convivevano.

Da quel momento, l’uomo avrebbe iniziato a perseguitare l’ex compagna con reiterate condotte moleste, inseguendola sino a casa, tentando con insistenza di approcciarla e danneggiando tutti gli effetti personali che la stessa aveva lasciato nella casa familiare.

Qualche settimana fa la vittima subiva anche l’incendio della propria autovettura.

La complessa attività investigativa ha consento di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, anche in ordine all’episodio incendiario. L’uomo avrebbe dato fuoco al veicolo dell’ex compagna, dopo aver notato un post su un social network pubblicato dalla stessa, che lui riconduceva ad una presunta nuova relazione sentimentale intrapresa dalla donna.

Il quadro indiziario acquisito dai poliziotti del Commissariato di Priolo Gargallo ha determinato il P.M. procedente a condividere l’ipotesi accusatoria prospettata, richiedendo ed ottenendo il suddetto provvedimento cautelare nei confronti del quarantenne.