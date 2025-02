Soccorsi a 45 miglia dal Ragusano 35 migranti: sbarcati a Pozzallo

Infreddolite e bagnate, sono sbarcate poco prima della mezzanotte a Pozzallo le 35 persone che la motovedetta della capitaneria di porto ha salvato a 45 miglia dal porto ibleo. Tra di loro una bimba di 4 anni accompagnata dalla mamma, e una adolescente di 16 anni con una donna al fianco, forse la mamma o una zia. Ventisette gli uomini, quattro in totale le donne adulte (con le due bambine) e due i minori maschi, diciassettenni. Le nazionalita' dichiarate sono Siria, Pakistan, Bangladesh, Egitto, Eritrea e Sudan. Nessuno ha avuto bisogno di approfondimenti medici in ospedale dopo il doppio controllo del medico Usmaf Vincenzo Morello e dell'Azienda sanitaria provinciale, Angelo Gugliotta. Due i casi di scabbia riscontrati. I migranti sarebbero partiti dalla Libia due o tre giorni fa; erano senz'acqua e senza cibo. In banchina a che la Protezione civile del nucleo di Monterosso Almo e la Croce rossa. I migranti dopo i controlli sono stati immediatamente trasferiti all'hotspot dove e' stato dato loro del vestiario asciutto e sono stati rifocillati e assistiti.