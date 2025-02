Pd, Burtone: "Bene il commissario in Sicilia, verifica dati necessario"

"Dopo la presa di posizione della direzione nazionale, noi aspettiamo con fiducia l'arrivo di un commissario che possa ristabilire un ambiente un po' piu' sereno. Pero', noi vorremmo che si ripartisse da una dato, dalla verifica dei dati per capire se le votazioni si sono realizzate con gli aventi diritto. Se questo e' accaduto, noi ne prendiamo atto, altrimenti si agisca di conseguenza". Lo ha detto ad AGI il deputato regionale del Partito democratico, Giovanni Burtone, sulla scelta del Pd nazionale di inviare un commissario in vista del congresso che in primavera dovra' eleggere il nuovo segretario dei dem siciliani, dopo le tensioni registrate nel corso della recente assemblea regionale del partito. "Vedremo che cosa dira' il commissario - prosegue Burtone - noi garantiamo grande disponibilita', a partire dalla verifica. Riproporremo il tema di tenere nello statuto le primarie perche' le consideriamo un fatto costitutivo e identitario del Pd. Dopo di che chiediamo per il congresso, nel caso in cui la verifica dei dati dica che bisogna ripetere le votazioni, che questo passaggio venga deciso se farlo con le primarie o con il tesseramento", conclude.