Sanità in Sicilia nelle mani dei partiti: convention di Italia Viva a Catania

Domani, venerdì 21 febbraio, alle 18, presso il Plaza Hotel (viale Ruggero di Lauria, 43) a Catania, si terrà “La sanità regionale occupata dai partiti cade a pezzi”, prima tappa di ‘Finì a Schifani”. Ci saranno Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, e Dafne Musolino, senatrice di Iv.

“’Finì a Schifani’ – spiega Davide Faraone – è il ciclo di iniziative tematiche che terremo in giro per le province siciliane per denunciare il disastro del governo siciliano e per costruire da subito un’alternativa. Renato Schifani aveva detto che il suo mandato sarebbe stato uno, invece si è talmente attaccato alla poltrona che bisogna mandare una squadra di minatori per estrarlo da Palazzo d’Orleans”.