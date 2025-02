Piazza Giulio Cesare a Pelermo, semaforo a rischio

Il semaforo di piazza Giulio Cesare ha rischiato di cadere su auto e moto alla stazione centrale a Palermo. Gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per mettere in sicurezza l'area attorno al dispositivo che regola il traffico all'incrocio tra via Lincoln e via Roma. "Fortunatamente non è caduto in testa a nessuno - dice il vice presidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao - adesso bisognerà capire cosa è successo". Non è chiaro infatti se il semaforo sia stato urtato da qualche mezzo pesante di passaggio o se sia rotto a causa dell'usura dovuta agli agenti atmosferici. "In quest'ultimo caso - prosegue Nicolao - è necessario capire se sia stata eseguita la necessaria manutenzione programmata su questo e su altri impianti". Oltre alle squadre del 115 e ai vigili è stato richiesto l'intervento dei tecnici di Amg per rimuovere i ldispositivo, rimasto comunque in funzione, e rimpiazzarlo con uno integro.