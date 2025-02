Modica, auto impazzita danneggia vetture in sosta in corso Umberto

I carabinieri della Compagnia di Modica sono riusciti ad individuare il conducente del mezzo fuori controllo che, durante la notte, ha danneggiato alcune auto in sosta in Corso Umberto, nel centro storico di Modica, ed hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. I proprietari dei mezzi coinvolti dunque potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti. I militari dell’Arma fanno sapere comunque che non è stato rilevato alcun fattore penale e che l’episodio è da inquadrare come fatto prettamente civilistico con eventuale risarcimento assicurativo.

Per un episodio che si risolve con un giusto risarcimento, ce ne sono altri che non hanno lo stesso esito a causa dei comportamenti fuorilegge di automobilisti che, di notte, utilizzano il corso Umberto, la via Vittorio Veneto e il viale Medaglie d'Oro come piste dove lanciare le loro auto ad alta velocità. Lo stesso discorso vale per le moto di grossa cilindrata. E' necessario aumentare i controlli e procedere a qualche sequestro.