Paziente aggredisce infermiera e operatore al Civico di Palermo

Un operatore socio sanitario e una infermiera sono stati aggrediti la scorsa notte al Pronto soccorso dell'Arnas Civico di Palermo. Un uomo ubriaco portato all'area di emergenza dal 118 dopo le prime cure si è scagliato contro due sanitari.

La donna è stata colpita con un pugno e l'operatorio socio sanitario ha riportato fratture alla mano.

Quest'ultimo è in sala operatoria per subire un intervento. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno identificato il paziente e lo hanno denunciato. "Una situazione - dice della Cisl Fp Palermo Trapani, Alessandro Magno, - che è ormai fuori controllo. Gli operatori rischiano ogni giorno la propria incolumità nelle aree di emergenza, dove gli episodi di violenza sono quasi all'ordine del giorno. Serve un intervento complessivo per garantire la sicurezza dei lavoratori e di conseguenza l'efficace erogazione dei servizi agli utenti. Il Pronto soccorso non può essere lasciato in balia di soggetti violenti e pericolosi è indispensabile che subito si attivi il posto di Polizia all'interno del Presidio e che si metta mano a un piano per contrastare questo fenomeno in evidente aumento".