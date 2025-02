Asp e Messina Calcio uniti nella prevenzione

E' stato presentato, nella sala riunioni di Palazzo Geraci dell'Asp di Messina, l'accordo di collaborazione tra l'Azienda Sanitaria Provinciale e il Messina Calcio. Alla conferenza presente il Direttore Amministrativo, Giancarlo Niutta, il Direttore dell'unità Staff Giancarlo Quattrone, il responsabile aziendale Asp dello screening mammografico Antonello Farsaci, il calciatore Marco Crimi e il co-responsabile dello staff sanitario dell'Acr Messina Giuseppe Fugazzotto.

"L'Asp - è stato sottolineato - ha voluto legare la promozione delle proprie iniziative a tutela della salute pubblica, alla gloriosa maglia giallo rossa e quindi effettuare qualsiasi prestazione di radiodiagnostica necessaria agli atleti ed eventuali consulenze specialistiche". Il dottore Domenico Fugazzotto si prenderà carico del coordinamento delle visite e delle prestazioni agli atleti presso le strutture Asp individuate.

L'Asp si impegna a garantire gli esami di radiologia standard, Rmn osteoarticolari, eventuali Tac ed eventuali consulenze di tipo chirurgico ortopedico. A loro volta i calciatori nell'ambito delle partite casalinghe promuoveranno le campagne di screening gratuiti o di prevenzione in genere attivate dall'azienda Sanitaria. Tutta la squadra, tra l'altro, indosserà delle magliette pro-screening già da lunedì prossimo prima dell'incontro casalingo contro il Trapani. L'Acr Messina, inoltre, pubblicizzerà gli screening salva vita anche mediante led collocati a bordo campo che quindi raggiungeranno non solo i tifosi presenti al campo, ma anche i telespettatori. Durante l'incontro hanno indossato una maglietta pro screening il direttore Amministrativo Giancarlo Niutta e Marco Crimi.

"La salute dei nostri atleti e della nostra gente è una priorità - dice Niutta - e attraverso gli screening sanitari, possiamo garantire che tutti siano pronti a dare il massimo, sia in campo che nella vita quotidiana. Per questo, per raggiungere quanta più popolazione possibile, abbiamo inteso coniugare la nostra passione ed impegno con quelli che i calciatori del Messina stanno mettendo e metteranno in campo per onorare la maglia e vogliamo assicurare che l'Asp di Messina è qui per fornire il supporto necessario, sia dal punto di vista sanitario che morale. La prevenzione è la chiave per affrontare qualsiasi difficoltà. Invitiamo tutti a partecipare attivamente agli screening sanitari, perché la salute è il nostro bene più prezioso".

Il calciatore Marco Crimi, messinese e con una ottima carriera alle spalle, caratterizzata da tecnica, combattività e attaccamento alla maglia ha dichiarato: "I controlli nel calcio sono fondamentali per garantire la sicurezza e l'integrità del gioco. In seguito ai casi come quello di Bove, diventa essenziale implementare procedure di verifica più rigorose. I controlli regolari possono aiutare a prevenire situazioni che possano compromettere la salute dei calciatori e a garantire che tutti rispettino le normative, dalle questioni di doping a quelle di idoneità fisica. È importante che i club, la federazione e le autorità del calcio collaborino per creare un ambiente di gioco sano e competitivo. In questo modo, si possono evitare incidenti spiacevoli. Sono felice di essere stato considerato testimonial di un progetto di prevenzione che farà solo bene alla gente della mia città".